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التنمية الحضارية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية بمثلث ماسبيرو اليوم

صدى البلد

أكد إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضارية، أن هناك 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو اليوم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن بعض أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على وحدات سكنية في مشروع الأسمرات، وأسر أخرى حصلت على تعويض مادي، لافتا أن هناك جدول زمني لتسليم وحدات ماسبيرو لأصحابها.

وتابع: "حددنا 3 بدائل لأهالي مثلث ماسبيرو منها العودة ل وحدات سكنية جديدة بعد التطوير، أو تعويض للغرفة 60 ألف جنيه و40 ألف جنيه وسكن اجتماعي، ومن لديه شقة غرفتين وصالة يحصل على 220 ألف جنيه، أو يحصل على وحدة في الأسمرات ويحصل على 20 ألف جنيه نقدى.

https://fb.watch/kFeVxLXGeD/?mibextid=RUbZ1f

التنمية الحضارية برنامج مساء دي إم سي تسليم وحدات صندوق التنمية الحضارية مشروع الاسمرات مساء دي إم سي

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