جوهرة الفسطاط.. التنمية الحضارية: تغيير شكل القاهرة 180 درجة

أكد خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه يتم العمل على تطوير وتنمية الأحياء داخل محافظة القاهرة .

وقال خالد صديق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" يتم العمل على تطوير حدائق الفسطاط".

وأضاف خالد صديق:" القاهرة تتغير 180 درجة وهناك حالة من التطوير المستمر للأحياء داخل القاهرة ".

وتابع خالد صديق:" يتم العمل على تطوير سور مجرى العيون وشكله تغير بشكل كبير وجاري العمل على تطويره، والوحدات السكينة التي يتم تشييدها هناك سيتم طرحها للبيع".

وأكمل خالد صديق:" منطقة جوهرة الفسطاط يطل على حديقة ساحتها 500 فدان".