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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التطوير الحضري: خطتنا مستمرة في المناطق غير المخططة حتى 2030

خالد صديق
خالد صديق

أكد المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، أن خطة الصندوق مستمرة حتى 2030 وتستهدف المناطق غير المخططة بالمحافظات لتطويرها بالشكل اللائق، موضحًا: «بدأنا في تطوير العشوائيات للقضاء على المناطق غير الآمنة في منتصف 2016 بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «بعد ان صدر التوجيه درسنا الأمر لمدة 6 شهور، فلا نجاح لأي شيء دون تخطيط جيد، ولكننا هوجمنا بعنف طوال فترة الدراسة، لكننا انطلقنا بعد 6 شهور، ونجحنا من خلال الخطة التي وضعناها في القضاء على العشوائيات غير الآمنة».

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، أن الصندوق وصل إلى النتائج المرجوة في كل ملف عمل فيه، مناشدا المواطنين بالصبر والتأني في استقبال النتائج، مردفًا: «هناك 160 ألف فدان غير مخططة، وهي مناطق تم تدشينها بعيدا عن المخطط العمراني، ولدينا خطة مدتها 10 سنوات من أجل تطوير هذه المناطق بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والأرصفة والزراعات».

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