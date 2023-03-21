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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قصواء الخلالي: تقدير الرئيس السيسي للمرأة المصرية واقع متحقق

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي ، إن تقدير الرئيس السيسي لـ المرأة المصرية واقع متحقق في تمكين واحترام وتقدير منذ وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم وحتى الآن، هناك تقدير ودعم حقيقي للمرأة المصرية.

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وأضافت " الخلالي "، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن عيد الأم من المناسبات المؤثرة، والأم المصرية هي كل المجتمع ليست فقط نصفه، فالأمهات هن البركة في الحياة.

 

ولفتت أن خبرات الأمهات في الحياة لا تضاهى، والإحساس التي تمتلكها وقدرتها على أن تستشف الأمور، والنورانيات الموجودة في رأيها وأحلامها.

 

وأشارت إلى أن الأم المصرية هي رمزية الوقار والبركة والمحبة، وكل هذه الأشياء لا تضاهى مهما كان الشخص واصلا تبقى حكمة ورأي ومحبة الأم أعلى كثيرا مما تعتقده أو تتخيله، وفي برهن الكثير من الرحمة والبركة.

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