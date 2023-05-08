اعرف كام وحدة متبقية.. شقق سكنية كاملة التشطيب بقسط 500 جنيه

تسعي الحكومة، بناءا على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها مع ضرورة الالتزام ببعض المحددات التي تضمن عدم تعرضك لمخالفة.

جديد شقق سكن كل المصريين

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن إعادة فتح باب الحجز على الوحدات المتبقية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 4" لمدة 7 ساعات فقط الأحد، بدءا من الخامسة مساء وحتى منتصف الليل .

وحدد الصندوق إعادة فتح باب الحجز للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن سددوا مبلغ مقدم جدية الحجز وسجلوا على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية مشيرا إلى أنه لن يسمح للمواطنين الذين حجزوا وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة.

وعن الوحدات السكنية المتبقية، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات السكنية المتبقية هي:

وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا، و 13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و 17 وحدة سكنية بمدينة شطا بمحافظة دمياط ، و 25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا في دمياط ، و 17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و 50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق و 773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرب في محافظة بني سويف و 10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة (البداري).

وأشارت مي عبدالحميد أن إعلان "سكن كل المصريين 4" شهد إقبالا كثيفا منذ بدايته، حيث تم حجز 387 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و148 وحدة سكنية بـ(البداري)، و8 وحدات سكنية بمدينة سفاجا، و7 وحدات سكنية بمدينة شطا، و12 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و30 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و150 وحدة سكنية بمركز الزقازيق، و35 وحدة سكنية بمركز بياض العرب، و100 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.

ويحدد مبلغ جدية الحجز وفقًا لكراسة الشروط، وهو 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات إدارية، ويتم سداد ثمن الوحدات عبر نظامين إما نقدًا أو بنظام التمويل العقاري بفائدة 7% على مدة تصل إلى 20 سنة ويكون مقدم الحجز 20% من ثمن الوحدة.

أسعار شقق سكن كل المصريين

وجاءت أسعار شقق سكن كل المصريين، كالتالي:

القاهرة الجديدة:

سعر المتر من 6221 : 6040 جنيها، وسعر الشقة من 543 ألفا : 559 ألف جنيه.

البحر الأحمر سفاجا:

سعر المتر 4467 جنيها وسعر الشقة من 396 ألف جنيه : 402 ألف جنيه

بنى سويف بياض العرب:

سعر المتر 4889 : 5133 جنيها، وسعر الشقة يتراوح ما بين 440 ألفا : 462 ألف جنيه.

الشرقية الزقازيق:

سعر المتر من 5700 : 6300 جنيه، وسعر الشقة 475 ألفا : 530 ألف جنيه.

محافظة دمياط الزرقا:

سعر المتر يتراوح ما بين 8333 جنيها : 8905 جنيهات، وسعر الشقة 875 ألفا : 935 ألف جنيه

محافظة دمياط شطا:

سعر يتراوح من 6535 : 6798 جنيها للمتر بسعر 745 ألفا : 775 ألف جنيه للشقة.

محافظة البحر الأحمر "الغردقة"

سعر المتر يتراوح ما بين 5733 جنيها : 6000 جنيه، وسعر الشقة من 516 ألف جنيه 540 ألف جنيه

الغردقة "البداري":

سعر المتر يتراوح ما بين 5500 : 7000 جنيه، وسعر الشقة من 698 ألفا : 889 ألف جنيه

البحيرة "دمنهور":

سعر المتر يتراوح ما بين 6750 جنيها : 7000 جنيه للمتر، وسعر الشقة من 695 : 708 آلاف جنيه.

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قدمت العديد من الإنجازات في مجال التنمية العمرانية بشكل كبير، من خلال تنفيذها لأكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية، وكان لدى مصر أكثر من 800 ألف وحدة، وهنا استطاعت الدولة تحويل العجز إلى زيادة، والتي وصلت لأكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع خلال 8 سنوات.

وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الإنساني، والسكن البديل الخاص بـ العشوائيات، ويكون سكن مؤسس بالكامل، بمساحات خضراء تصل إلى 40%.

وأشار حسان، إلى أن هذا السكن له العديد من المميزات، ومنها التصميم والألوان والمساحات وأسعار تعد في متناول الجميع، وهي من أبرز الأمور التي تتميز بها تلك الوحدات السكنية، مؤكدا أن الدولة وفرت العديد من المواصلات المباشرة لكل تلك الوحدات في جميع المحافظات.

طرح وحدات لأصحاب المعاشات

كما طرحت الدولة العديد من الوحدات السكنية ضمن سكن كل المصريين 4 لأصحاب المعاشات على شقق الإسكان ضمن الطرح الجديد للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، سكن كل المصريين 4.

ويكون مبلغ جدية الحجز وفقًا لكراسة الشروط، 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى:

500 جنيه مصروفات إدارية، ويتم سداد ثمن الوحدات عبر نظامين إما نقدًا أو بنظام التمويل العقاري بفائدة 7% على مدة تصل إلى 20 سنة ويكون مقدم الحجز 20% من ثمن الوحدة.

ونرصد لكم الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب المعاشات: