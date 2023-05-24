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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بمشروع سكن لكل المصريين 4

المتبقى منها ثلاثة|شقق سكنية كاملة التشطيب 105 أمتار وقسط على 7 سنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تتوقف الدولة عن استكمال المشروعات السكنية، التي تقام على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

وفى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الثلاثاء الماضي، عن طرح الشقق المتبقية من “سكن لكل المصريين 4” أمام المواطنين للحجز مرة أخرى.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 

وكشفت إحصائيات الطرح الأخير التي أعلن عنها الصندوق، عن تواجد الشقق المتبقية في مدن هناك 3 مدن بـ 3 محافظات مختلفة لم يتم إنهاء حجز جميع الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي: مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف بواقع 665 وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بواقع 3 وحدات سكنية، والعصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية بواقع 21 وحدة سكنية.

وعن الوحدات السكنية المتبقية، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدتهم خلال فترة الإعلان عدم سحب مقدم جدية الحجز، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحضير لفتح باب حجز الوحدات السكنية المتبقية بالإعلان، مرة أخرى، قريبًا" لـ سكن لكل المصريين 4".

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان شهد انتهاء حجز جميع الوحدات المطروحة في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينة شطا بمحافظة دمياط  لـ سكن لكل المصريين 4

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تحول العجز بالإسكان إلى زيادة 

ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة قدمت العديد من الإنجازات في مجال التنمية العمرانية بشكل كبير، من خلال تنفيذها أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية، وكان لدى مصر أكثر من 800 ألف وحدة، وهنا استطاعت الدولة تحويل العجز إلى زيادة، والتي وصلت لأكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع خلال 8 سنوات. 

وأضاف حسان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت ببناء الوحدات السكنية ذات البعد الإنساني، والسكن البديل الخاص بـ العشوائيات، ويكون سكنا مؤسسا بالكامل، بمساحات خضراء تصل إلى 40%. 

وأشار إلى أن “سكن لكل المصريين 4” له العديد من المميزات، ومنها التصميم والألوان والمساحات وأسعار تعد في متناول الجميع، وهي من أبرز الأمور التي تتميز بها تلك الوحدات السكنية، مؤكدا أن الدولة وفرت العديد من المواصلات المباشرة لكل تلك الوحدات في جميع المحافظات. 

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أسعار وشروط “شقق سكن لكل المصريين 4”

وسوف نرصد لكم أسعار شقق “سكن لكل المصريين 4” التي جاءت كالتالي:

- في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط الـ105 أمتار، 875 ألف جنيه.

- في مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف سجلت الشقة الـ90 مترا 480 ألف جنيه.

- في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، سجلت الشقة 499 ألف جنيه.حجز شقق “سكن لكل المصريين 4”.

كما نرصد لكم شروط حجز شقق “سكن لكل المصريين 4”:

- الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي، مخصص لمتوسطى الدخل، وفوق متوسطى الدخل، حيث يشترط الصندوق، أن يكون معدل الحد الأدنى للدخل 8 آلاف جنيه.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة. 

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