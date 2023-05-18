بعد إعادة فتح الحجز.. شروط حجز وحدات مشروع "سكن كل المصريين 4"

يسعى الكثير من المواطنين إلى حجز شقق الإسكان الاجتماعى، وعليه أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب الحجز في سكن كل المصريين 4، وذلك لبعض الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المحافظات.

سكن لكل المصريين 4

وتتيح وزارة الإسكان حجز شقق المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 4 في 3 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وقامت وزارة الإسكان بإعادة فتح باب الحجز فى سكن كل المصريين 4، بعد الانتهاء من جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 4، في محافظات القاهرة والقاهرة الجديدة، ومدينة شطا في دمياط، ومدينتي سفاجا والغردقة، ومحافظة البحر الأحمر، ومدينة دمنهور محافظة البحيرة.

شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4

ويلزم علي الراغبين فى وحدات مشروع سكن كل المصريين 4، أن تتوافر الشروط المطلوبة والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط فيمن يرغب في حجز وحدات سكن لكل المصريين 4، أن يتقدم بحجز أكثر من شقة واحدة في الإعلان.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها ألا يكون المتقدم /الأسرة الراغبين في التقديم على سكن كل المصريين 4، أن يكون سبق لهم الاستفادة من إحدى مشاريع الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري، الصادرة عن البنك المركزي المصري، بقرارات مجلس فبراير 2014، ديسمبر 2019، يوليو 2021.

- المدة المسموح من خلالها استلام شقة سكن كل المصريين 4، 6 أشهر بعد استلام خطاب التسلم من جهة التمويل، وتعطى مهلة إضافية قدرها 6 أشهر، وذلك من أجل سحب الوحدة السكنية، وذلك في عدم استلامها.

- وتشمل الشروط الواجب توافرها أيضا المتقدم أن يتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حال المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها عند التعاقد نقدًا لاستلام الوحدة من سكن كل المصريين 4، لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري.