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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

فرصة متفوتهاش.. شقق حكومية بالتقسيط في 4 مدن جديدة ونظام مريح للسداد.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعي الحكومة إلي توفير  شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها مع ضرورة الالتزام ببعض المحددات التي تضمن عدم تعرضك لمخالفة.

لم تتوقف الدولة عن استكمال المشروعات السكنية، التي تقام على درجة كبيرة من التخطيط بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصري ويتفق مع بناء الجمهورية الجديدة.

 

طرح شقق 150 مترًا بالتقسيط

وتعمل الدولة تعمل علي توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في المناطق العشوائية، من خلال المشروعات القومية للإسكان.

وكشف اللواء وليد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق الهيئة في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الطرح يضم حوالي 300 وحدة سكنية.

وأكد اللواء وليد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من شقق الهيئة في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الطرح يضم حوالي 300 وحدة سكنية.

وأوضح أن الطروحات خلال الفترة المقبلة ستعتمد على سداد 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم، وهم عبارة عن دفعة جدية الحجز، ثم دفعة تعاقد واستلام، بينما سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.

وتابع: ستأتي طروحات الهيئة بأنظمة سداد تناسب المتقدمين من خلال سداد دفعة مقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمالها إلى 20% من ثمن الوحدة، على أن تصل إلى 30% عند الاستلام.

وأردف: "أسعار الشقق التي سيتم الطرح بها ستكون مناسبة، مقارنة بالأسعار الخاصة بالمناطق المجاورة العمارات السكنية والوحدات، وإنه متاح للجميع التقدم للحصول على وحدة سكنية حتى وإن استفاد المتقدم من قبل، بوحدات الإسكان الاجتماعي".  

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سعر المتر بين 7 إلى 10 آلاف

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في وقت سابق، إنه سيتم إتاحة الحجز والتقديم قريبًا، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تحديد أسعار الوحدات بشكل نهائي، لكن متوسط سعر المتر سيتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه،

وأضاف الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة حققت طفرة في المباني السكنية على مستوى الجمهورية، كما أن الدولة اكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، وأضاف أن سكن لكل المصريين يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير عدد من المساكن التي تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتميز هذا المشروع بمساحات الشقق الجيدة، كما أن تلك المشاريع تتميز بانتشار المساحات الخضراء، وبالتالي يحتوي هذا السكن على نوع من الرفاهية.

وأشار حسان، إلى أن هناك تيسيرات عديدة في الدفع وتسديد الأقساط، إضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا عكس ما كان يحدث سابقا من الفوضى في حجز السكن، كما أنه حاليا انعدمت الواسطة في استلام الشقق، وأصبح هناك نظام جديد في استلام الشقق.

من ناحية أخرى،أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 109 أمتار وحتى 150 مترا، مؤكدًا أنها وحدات جاهزة للتسليم، وأكد أن متاح للجميع التقدم للحصول على وحدة سكنية حتى وإن استفاد المتقدم من قبل، بوحدات الإسكان الاجتماعي.

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سيتم طرحها بـ 4 مدن جديدة

وسوف نرصد لكم المدن التي سيتم طرح هذا الإعلان في مناطق مميزة بها التي جاءت كالتالي:

  • القاهرة الجديدة
  • مدينة 6 أكتوبر
  • مدينة بدر
  • مدينة العاشر من رمضان

الجدير بالذكر، أن الإسكان التعاوني هو أحد المشروعات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة للوزارة، حيث يتم من خلاله طرح العديد من الوحدات السكنية، التي لا تختلف كثيرا عن وحدات الإسكان الاجتماعي التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتيح الإسكان التعاوني نظام تقسيط لسداد قيمة الوحدة السكنية أو المحل التجاري والإداري، كما هو الحال في كلا من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهو ما تحقق في الطرح الجديد لشقق الإسكان التعاوني التي تقدم تيسيرات في السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات. 

الإسكان الاجتماعي حياة كريمة المشروعات القومية للإسكان الإسكان التعاونى وزارة الاسكان

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