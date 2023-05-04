عقود جديدة وإخلاء شقق.. تحرك ملاك الإيجار القديم بالحوار الوطني| ماذا يقدم؟

انطلقت أمس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية وهي أولى جلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات أرض المعارض بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ إطلاق وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني، والمشاركة الفعالة عبر مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، ما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر، ولعل من أكثر المطالب والملفات التي يعول عليها أصحابها كثيرا، إيجاد حل لقضية قانون الإيجار القديم.

وشن ملاك العقارات القديم، عدة حملات استغاثة من خلال منشورات الحوار الوطني، وكذلك عبر الصفحة الرسمية للحوار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من المنتظر أن يتم مناقشة مشكلة قانون الإيجار القديم، وأزمة العقارات القديمة، داخل أروقة الحوار الوطني للخروج بصيغة نهائية واقتراحات ترضي وتحافظ الطرفين من الملاك والمستأجرين.

مناقشة قانون الإيجار القديم في الحوار الوطني

في هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فعاليات الحوار الوطني، والذي تشارك فيه جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وبدأت هذه القوى بالفعل في إعداد ورقة عمل جادة للمساهمة في بناء وطن يؤمن بالعمل الجاد والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة، موضحا أن ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، يشاركون في الحوار الوطني من هذا المنطق.

وأضاف عبد الرحمن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ائتلاف ملاك العقارات والإيجار القديم، قدموا ورقة عمل تطالب بضرورة حل مشكلات قانون الإيجار القديم، لتعظيم الدخل الاقتصادي للدولة، ومساعدتها في إتمام الإنجازات، مشيرا إلى أن ورقة العمل تتضمن ضرورة فتح الشقق المغلقة وعددها 1.6 مليون شقة، وإرجاعها إلى المالك.

أوضح أن ورقة العمل تضمنت أيضا، ضرورة إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية ذات الإيجار القديم، بما يتناسب مع سعر السوق الحالي، كما تضمنت أيضا ضرورة زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي، تخفيفا على كاهل المالك والمستأجر.

لن يتم طرد المستأجر وإخلاء هذه الشقق

وشدد على أن أهم مبادئ ورقة العمل، هو النقاط التالية:

عدم طرد المستأجر أو تشريده تحت أي ظرف لأنه جزء من الوطن.

يتم كتابة عقود إيجار جديدة بعد 3 سنوات بين المالك والمستأجر يقسم خلالها الإيجار ليصل إلى السعر الفعلي في السوق في السنة الثالثة.

زيادة إيجار المحلات التجارية، لتواكب السعر في السوق.

إعادة فتح الشقق المغلقة.

ولفت إلى أن سيتم تقديم ورقة العمل يوم السبت المقبل، وترشيح أعضاء من الإئتلاف للتحدث باسم ملاك العقارات القديمة، على أن يتم تحديد موعد جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم من قبل الحوار الوطني في وقت لاحق.

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وكان قد حضر الجلسة الافتتاحية في الحوار الوطني، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

الحوار الوطني

مشاركة كافة أطياف الوطن في الحوار الوطني

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته من كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، ودعا الرئيس إلى بذل الجهود لإنجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول لها.

وأكد الرئيس دعمه المستمر للحوار لإنجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة مايو الوطنية متوجهًا بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائمًا التي تجمعنا على حبها دائمًا.