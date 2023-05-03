امتحانات الثانوية العامة 2023.. تفاصيل قرارات وزير التعليم اليوم

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنها لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز ما أعلنه وزير التربية والتعليم اليوم في مؤتمره بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

تعديل مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪؜ واضافة جزء مقالي لا يتعدى ١٥٪؜ من الدرجة حسب طبيعة كل مادة

الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي ٣٠٪؜ للمستويات العقلية البسيطة و٤٠٪؜ للمستويات العقلية المتوسطة و٣٠٪؜ للمستويات العقلية العليا

التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة

تدريب ٣٠٠ ألف من معلمي المرحلة الثانوية على اعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد

استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة

طرح نموذج استرشادي تدريبي في مواد الثانوية العامة لجميع الشعب

مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم للتأكد من توافر الاعداد لكل الطلاب

التعريب مستمر في الثانوية العامة هذا العام

لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة

عودة التحسين مازال تحت المناقشة ولا قرار نهائي حتى الآن

طلبنا زيادة مكافآت الثانوية العامة للمعلمين وننتظر الرد

جهات سيادية تؤمن أوراق امتحانات الثانوية العامة

لا تسريب في امتحانات الثانوية العامة 2023

إجراءات مكافحة الغش

تشكيل فجنة لفحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي وذلك ضمن إجراءات الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات.

عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش أو شغب العام الماضي.

نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيتم إلكترونيا

بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس الأداء rubric لكل سؤال بواقع ٢ مصحح لكل سؤال ضمانا لدقة التقدير

سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق لضمان جودة التصحيح الالكتروني

مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكتروني.

سيتم إجراء محاكاة لعملية التصحيح الالكتروني الأولى في مدرسة الخديوية والأخرى في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر للتأكد من جودة سيستم التصحيح مع وزارة الإنتاج الحربي

التصحيح سيتم بشكل مركزي في السادس من أكتوبر.

سيتم إرسال الأسئلة المقالية عبر التابلت للمعلمين في مراكز التصحيح في القطاعات المختلفة بالجمهورية.

وضع باركود على البابل شيت و ورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب واسفل الورقة حتى لا يدعي الطالب أنها ليست ورقته.

عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

تعديل عدد ونوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

اللغة العربية : ومجموع درجاتها ٨٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا

بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ومجموع درجاتها ٥٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات، والموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا

اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية ) ومجموعها الكلي ٤٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات والموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا) : مجموعها الكلي ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع) ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا