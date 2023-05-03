أخبار التعليم.. الوزارة تنفي إلغاء كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 واتاحته إلكترونيا.. مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



من 7 لـ17 مايو.. انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب حقوق عين شمس



اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتساب ) خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).



الجامعات توضح موعد إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إنّه سيتم إعلان جداول الأمتحانات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن امتحانات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية سيتم إجراؤها في موعدها دون تغيير بشهري يونيو ويوليو.

وكيل تعليم الدقهلية: تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات ومنع استخدام المحمول



تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لجان الامتحانات بإدارة دكرنس المنصورة التعليمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.



سياسة واقتصاد بني سويف تحصد المركز الثالث في دوري المناظرات بالجامعات المصرية



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق كلية السياسة والاقتصاد بالمركز الثالث في دوري نادي المناظرات على مستوى الجامعات المصرية، والذي اقيم في محافظة الاسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور محمد نور البصراتي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و السفير البلجيكى بالقاهرة السيد فرانسوا كورنيه ، المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس.

مجلس جامعة بنها يعتمد القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي

اعتمد مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي.



كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 |التعليم تنفي إلغاءه وتشرح تفاصيله وتتيحه إلكترونيا



كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الأخيرة من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، حيث تساءل البعض عن حقيقة إلغائه بينما تساءل البعض عن آلية الحصول عليه .

مؤتمر وزير التربية والتعليم|ماذا سيعلن حجازي اليوم بشأن امتحانات الثانوية العامة؟

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم يترقبه بفارغ الصبر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم الموجودين على مستوى الجمهورية ، انتظاراً للقرارات النهائية التي سوف يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في مؤتمره الصحفي لحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2023 .