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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 |التعليم تنفي إلغاءه وتشرح تفاصيله وتتيحه إلكترونيا

رضا حجازي
رضا حجازي

كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الأخيرة من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم، حيث تساءل البعض عن حقيقة إلغائه بينما تساءل البعض عن آلية الحصول عليه .

من جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبق وأن أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تعقد بنظام اوبن بوك مع توزيع كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 داخل لجان الامتحانات ليستعين به الطلاب اثناء الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، وجه تعليمات رسمية شدد خلالها على المسئولين المعنيين بضرورة الاهتمام بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر اعداد كافية من كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 في اللجان وقت الامتحانات .

ما هو كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 ؟

 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 ، هو وسيلة اتاحتها الوزارة ليتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام اوبن بوك ، وذلك منذ عهد الوزير السابق الدكتور طارق شوقي .

كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 ، هو كتيب او مجلد صغير ، يضم بداخله كافة القواعد والقوانين والمفاهيم التى كان يضطر الطالب لحفظها في الماضي ، لتكون متاحة له بشكل جاهز في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون الحاجة إلى الحفظ ، وذلك في إطار تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وتخفيف العبء على الطالب .

هل يتاح كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 للطلاب في جميع المواد حتى الغير المضافة للمجموع ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ العام الماضي ، عدم اتاحة كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 يتاح فقط في المواد الاساسية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2023 .

من  يتحمل مسئولية طباعة كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 لاتاحته في اللجان ؟

أكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة هي المسئولة عن طباعة كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023 واتاحته في لجان امتحانات الثانوية العامة ، مشددة على أنه لم ولن يتم إلزام الطلاب او اولياء الامور بتحميل مسئولية طباعة كتيب مفاهيم الثانوية العامة 2023

 

رابط كتيب مفاهيم الثانوية العامة  (الشعبة العلمية - الشعبة الادبية)

كانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الماضي ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، نسخاً إلكترونية من كتيب مفاهيم الثانوية العامة ، ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إليها من خلال الروابط التالية :

تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى علوم

تصويبات مجلد مفاهيم شعبة علمى رياضيات

ملحق مفاهيم اللغة الالمانية

ملحق مفاهيم اللغة الابطالية

ملحق مفاهيم اللغة الاسبانية

مجلد مفاهيم الشعبة الادبية

مجلد مفاهيم شعبة علمي رياضيات

مجلد مفاهيم شعبة علمي علوم

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الالمانية

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الإيطالية

ملحق تفاعلى لمفاهيم اللغة الاسبانية

مجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الادبية

مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي رياضيات

مجلد تفاعلي لمفاهيم شعبة علمي علوم

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