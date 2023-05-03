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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياسة واقتصاد بني سويف تحصد المركز الثالث في دوري المناظرات بالجامعات المصرية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق كلية السياسة والاقتصاد بالمركز الثالث في دوري نادي المناظرات على مستوى الجامعات المصرية، والذي اقيم في محافظة الاسكندرية، تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور محمد نور البصراتي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور، أن دوري نادي المناظرات يعد أحد مكونات برنامج دورنا Y-LEAD، و الذى يتم  تنفيذه بالتعاون بين مركز خدمات التنمية وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن " والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال العام في ظل الجمهورية الجديدة ، وتحقيق رؤية مصر 2030 ، بالشراكة مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة أسيوط، جامعة الوادي الجديد، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف والسويس والاسكندرية، حيث شاركت كل جامعة بـ 4 فرق وكل فريق مكون من3 طلاب وبالتالي يكون إجمالي الفرق المشاركة بالدوري 20 فريق.

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ووجه الدكتور منصور ، التهنئة للطلبة الفائزين ، مؤكداً على أهمية هذا النوع من الأنشطة لأنه يحفزهم على البحث والدراسة وتحصيل أكبر قدر من المعلومات، وبالتالي اكتساب الثقة الكاملة في ذاتك واقتناعك برأيك وقدرتك على الدفاع عنه، حيث تمثل الأنشطة الطلابية محوراً أساسياً من محاور التعليم الجامعي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

ئون التعليم والطلاب استراتيجية ادوار قيادية استراتيجي الاستراتيجية الاسكندري الاسكندرية الاستراتيجي الفرق المشاركة

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