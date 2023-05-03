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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات توضح موعد إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، إنّه سيتم إعلان جداول الأمتحانات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن امتحانات الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية سيتم إجراؤها في موعدها دون تغيير بشهري يونيو ويوليو.

 

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وأضاف المصدر أن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت بشكل مبكر، وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الكليات تلتزم بالمقرارات الدراسية وما درسه الطلاب خلال التيرم، والبدء في المراجعات عبر المنصات التعليمية المختلفة.

وأوضح لـ"صدى البلد" أن الجامعات تستعد بوضع نماذج الامتحانات، كما أنه سيتم الإعلان عن الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة المقبلة، حيث يتم وضعها وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات.

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