أكلات تساعدك على التركيز .. القومي للبحوث يوجه نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

قالت الدكتورة إيمان الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة والخبير الاستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك بعض الأغذية التي تمكن الطلاب من التركيز خلال وقت المذاكرة كما تقيهم من النسيان والأرق.

وأشارت الخبير الاستشاري في مجال التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى ضرورة الاهتمام بالبروتين لبناء عضلات الجسم والنمو وتجديد خلايا الجسم وتخليق الإنزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة، مضيفة أنه يجب تناول البروتين خلال مراحل النمو، وهو أيضا يساعد الجهاز العصبي على القيام بوظائفه الحيوية، ومن جانب آخر يوفر الشعور بالشبع أثناء الصيام.

وأضافت: “لذلك يوصى بتناول اللحوم الحمراء، والبيض، والكبد، واللبن ومنتجاته، والسمك الدهني، لاحتواء هذه الأغذية على فيتامين ب 6 وب 12، الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين التى تمثل إحدى أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة، كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية، وأيضا تحتوي هذه الأغذية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الضرورية لأداء الجهاز العصبى المركزى”.

وأوضحت أن الخضراوات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة، والمركبات النشطة حيوياً، والفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة، مثل القرنبيط والبروكلي والجزر والفاصوليا والفجل، تعمل على تحسين التعلم والذاكرة.