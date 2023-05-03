عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تشارك في ورشة عمل لشبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية Afretec

صدى البلد

شارك الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق في فعاليات ورشة العمل الأولى لريادة الأعمال التي نظمتها شبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية (Afretec)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار، واستضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بقاعة معتز الألفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور د.يحيي إسماعيل مدير مركز الأجهزة والإلكترونيات النانونية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الخبراء ومسئولي المنظمات والمراكز والجامعات في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

txt

عميد ألسن عين شمس تفتتح الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين

txt

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوم الملكية الفكرية والمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وخلال فعاليات الورشة، أكد د.ضياء خليل أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال الاستثمار في العقول البشرية، وبناء قدراتها الإبداعية والتحفيز على الابتكار، ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم والتنمية.

وأشار د.ضياء خليل إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلاً عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه، قدم د.ماجد غنيمة عرضًا تفصيليًّا حول مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وأهمية اكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال للمجتمع المصري، وتحقيق الربط بين الابتكارات والصناعة، وخلق بيئة متكاملة ومتعاونة بين كافة البرامج والوحدات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى حرص وتطلع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى التعاون مع جميع الأشقاء الأفارقة في مجالات دعم الابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال.

وأشار د.ماجد غنيمة إلى أن صندوق رعاية المبتكرين يتبنى خطة برامج للعام 2023 تدعم ابتكارات وأفكار الباحثين تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، من بينها برامج لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال، مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية، مسابقة حافز الابتكار لدعم الطلاب لتأهيلهم للمسابقات الدولية، ومسابقة صناع التغيير لدعم الأفكار المبتكرة بالجامعات المصرية، ونادي الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية.

جدير بالذكر أن الورشة بمثابة منصة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال، وجمع آراء المختصين والخبراء الداخليين والخارجيين، وتحديد اتجاهات شبكة الهندسة والتكنولوجية الإفريقية في عام 2023 وما بعده.

وشملت ورشة العمل مناقشات حول ريادة الأعمال مع خبراء يعملون ضمن بيئة ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، وتم تخصيص جزء من المناقشات لدور الجامعات في دعم المشاريع الطلابية، وتحديد التحديات التي تواجهها، كما ناقش ممثلو الجامعات والطلاب والخريجين من الجامعات الأعضاء في الشبكة ريادة الأعمال في الجامعات الإفريقية؛ لتعزيز روح المبادرة بين الطلاب والموظفين، وتسليط الضوء على التحديات، وأوجه التآزر للتعاون المتبادل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

عميد ألسن عين شمس تفتتح الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوم الملكية الفكرية والمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

البحث العلمي تعلن عن وظائف للفنيين في مركز سيزامى.. تفاصيل

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وهيئة ميناء دمياط

سنة تأسيسية وإلغاء اختبارات القدرات| قرارات تنتظر طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات 2023

البحث العلمي: فتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالمية للعلوم.. تفاصيل

أخبار التعليم| مؤتمر صحفي غدا لإعلان قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة.. واستعدادات الجامعات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2023

استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وهذا موعد إعلان الجداول

ترشيحاتنا

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إطلاق نار داخل مدرسة في بلجراد والشرطة الصربية توقف تلميذاً

فلسطين توجه رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن تكرار جرائم إسرائيل

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رئيس الوزراء يعلن عن مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام .. تفاصيل

أسئلة امتحانات الثانوية العامة وشكل البابل شيت.. قرارات مرتقبة لوزير التعليم اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور دنيا سمير غانم ونجوم مسرح مصر.. حفل زفاف المؤلف كريم سامي| صور

عملة بلاستيكية فئة الـ 20 جنيها.. موعد الطرح والتكلفة على الدولة| تفاصيل

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق بفستان شفاف في حفل إيمي جالا بدبي   

سبب مذهل وراء إصدار جبل إيفرست أصواتا مرعبة بالليل

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ