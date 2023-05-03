تدشين تحالف لوسط الصعيد وشراكات جديدة.. زيارة مثمرة لوزير التعليم العالي لأسيوط

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة ميدانية لجامعة أسيوط، شهدت العديد من الافتتاحات التعليمية والخدمية، منها: (افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، افتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، فضلاً عن تدشين أول تحالف لإقليم وسط الصعيد بين جامعة أسيوط، وعدد من المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية، تفقد جامعتي أسيوط الأهلية وسفنكس للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وتنظيم ندوة علمية حول مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل بجامعة أسيوط.

شملت جولة الدكتور أيمن عاشور ما يلي بشكل تفصيليًّا:

أولاً: تدشين أول تحالف لإقليم وسط الصعيد بين جامعة أسيوط والمؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية:

• تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها مارس الماضي، والتي شملت بنودها تشجيع إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي.

• وفي ضوء ذلك، شهد الوزير توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة أسيوط والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم وسط الصعيد، حيث وقعت جامعة أسيوط تحالفات مجتمعية (صناعية وزراعية)، شملت بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبروتوكول مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وآخر مع شركة الفيوم للسكر.

• وقعت جامعة أسيوط شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة الوادي الجديد، جامعة سفنكس الجديدة).

• وقعت كلية الزراعة بجامعة أسيوط بروتوكولاً للتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف التعاون في مجالات دراسات الحصر التصنيفي للأراضي بمنطقة واحة باريس بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 238 ألف فدانًا، وتبادل الخرائط والمعلومات اللازمة لمناطق الدراسة التي يتفق عليها الجانبان، والمشاركة في الأعمال الحقلية وجمع العينات لتحليلها، وإنتاج خرائط لخصائص التربة.

• أبرمت كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط بروتوكولًا للتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية، وبروتوكولا آخر مع شركة الفيوم للسكر يهدف لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلاب مرحلة البكالوريوس، والإشراف على مشاريع التخرج بمصانعها، وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بتكنولوجيا صناعة السكر (الزراعية والكيميائية والهندسية) والاستفادة منها لصالح الطرفين.

• وقعت جامعة أسيوط بروتوكولاً للتعاون مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون العلمي والتقني والفني بين الجامعتين، والتبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في الأنشطة العلمية والأبحاث المشتركة في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمجالات الطبية المختلفة، وإتاحة الفرص التدريبية لطلاب الجامعتين للتدريب في المعامل والورش المتوفرة لدى الجامعتين

• أبرمت جامعة أسيوط بروتوكولاً للتعاون مع جامعة أسيوط الأهلية؛ بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالي التعليم والتدريب، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، والمشاركة العلمية في توصيف المقررات الدراسية وتدريسها، وإنشاء المعامل المتخصصة، واستخدام الإمكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية، ومعامل، وورش إنتاجية، وكوادر مؤهلة، فضلاً عن التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية، بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم، وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العلمي.

• وقعت جامعة أسيوط بروتوكولًا للتعاون مع جامعة الوادي الجديد؛ بهدف تبادل الخبرات بين الجامعتين، وخاصة في مجال التعليم والتدريب، وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة، فضلاً عن المشاركة العلمية في توصيف المقررات الدراسية وتدريسها، وإنشاء المعامل المتخصصة، وكذلك التبادل الأكاديمي بين الجامعتين، والتعاون المشترك بين طلاب جامعتى أسيوط والوادي الجديد في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والندوات والمؤتمرات والمعارض التكنولوجية.

• وقعت جامعة أسيوط بروتوكولاً للتعاون أيضًا مع جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة؛ بهدف التعاون في إتاحة التدريب لطلاب جامعة سفنكس في معامل ومعاهد ومستشفيات جامعة أسيوط، وإجراء البحوث والأنشطة البحثية التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطلاب والدوريات والمطبوعات العلمية بين الجانبين، وتوفير الدورات التدريبية للكوادر الفنية والإدارية بجامعة سفنكس، والسماح لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سفنكس باستخدام الأجهزة العلمية، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية، والدورات التدريبية، والنشر في المجلات والدوريات العلمية بجامعة أسيوط.

• وقع البرتوكولات عن جامعة أسيوط د. أحمد كمال المنشاوي، وعن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، د. محمد الشحات بدوي، وعن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة الفيوم للسكر، كيميائي صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، د. جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، وعن جامعة أسيوط الأهلية، د.نوبي محمد عبد الرحيم نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعن جامعة الوادي الجديد د. عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وعن جامعة سفنكس د. منصور كباش رئيس الجامعة.

الافتتاحات

أولاً: افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني:

أشاد الوزير بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط ودوره في تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى أن يكون هناك مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة، حيث إن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل.

ويقدم المركز مجموعة متنوعة من برامج التدريب، وفقًا لخطة تدريب مُحددة تسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتقليل الفجوة القائمة بين المهارات الحالية للخريجين، والمهارات المطلوبة بسوق العمل، ويعمل المركز على بناء القدرات المهنية لطلاب السنوات النهائية، وخاصة ما يتعلق بالمهارات الشخصية، والمهارات الفنية التخصصية، واللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال وأنه من المقرر تأسيس برنامج مهني متخصص لطلاب القطاع الصحي بمختلف تخصصاته: لتأهيلهم لسوق العمل، يشتمل على دورات كثيرة منها، أخلاقيات المهن الطبية، جودة الخدمة الصحية، القيادة في المجال الصحي، النظام الصحي المصري، وساهم فى تدريب 2500 طالب، وتقديم أكثر من 100 جلسة استشارية مهنية.

ثانيًا: افتتاح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات:

وخلال الافتتاح أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط في في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وخاصة لأبناء صعيد مصر، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل ما يزيد على 46 ألف مُصاب سنويًا، ويتم إجراء نحو 13 ألف عملية جراحية سنويًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية المركزة للحالات الحرجة.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لقسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط 190 سريرًا، وتم تزويده بـ 8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ 27 سريرًا، وتزويد المستشفى بوحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة التشخيصية بكامل تجهيزاتها، والتي تشتمل على 4 أجهزة أشعة سينية، وجهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر، بالإضافة إلى تجهيز قاعات الاجتماعات العلمية وإدارة المستشفى، فضلًا عن تجهيز المستشفى بالعديد من الخدمات المركزية ومنها (المغسلة المركزية والتعقيم المركزي ومفرمة النفايات الخطرة والمشرحة والسنترال والميكنة المركزية وشبكة المعلومات الداخلية للمستشفى والمخازن وغرف تجميع النفايات ومنظومة الحماية المدنية لمرحلة التشغيل الحالية).

ويعتبر مستشفى الإصابات أول مستشفى مُتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى لتبلغ 560 سريرًا و27 غرفة عمليات، بتكلفة بلغت 871.74 مليون جنيه.

ثالثًا: افتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

سوف يعمل فرع الهيئة على تقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد، والعمل على الربط بين المُخرجات البحثية بالصناعة وتنمية المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة، ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة.

كما أن فرع الهيئة الجديد بجامعة أسيوط سيخدم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في 19 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، حيث قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتمويل أكثر من 300 مشروع بحثي بأقاليم الصعيد بإجمالي تكلفة 250 مليون جنيه، وتم نشر 673 بحثًا منشورًا ضمن اتفاقية النشر الحر (148 بحثًا بإقليم أسيوط، 295 بحثًا بجنوب الصعيد، 230 بحثًا شمال الصعيد).

رابعًا: افتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة:

تفقد الوزير مبنى المحلب الآلي الذي يُقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مباني إدارية ومعمل لتجميع وتعبئة اللبن يدويًا، ومساحة لحلب الحيوانات، كما سيتم زراعة الأرض المُلحقة بالمزرعة والبالغ مساحتها حوالي 4 أفدنة، وزراعتها بمحاصيل الأعلاف التي تُستخدم في تغذية الحيوان، حيث حرصت الجامعة على توفير كافة الإمكانات اللازمة من معدات حديثة ومتطورة لإنتاج كميات كبيرة من اللبن، للاستفادة منه في الحصول على بعض منتجات الألبان.

ندوات وورش عمل

أولاً: ندوة علمية عن مُخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030

أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وتناول الوزير مجموعة من البرامج البينية والتي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض والتي تدرس بالجامعات المصرية، وبالشراكة مع الجامعات الدولية، والتي تمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية، مشيرًا لأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة الحكومية والتي تعد شريكة في الاستراتيجية الوطنية.

ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، من أجل إحداث طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي، مشيرًا إلى ضرورة إبرام بروتوكولات للتعاون، تستهدف تأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وإعداد الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية، بالتعاون مع الجامعات والشركات المصرية.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تقديميًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، والتقدم الذي تشهده الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

وقدم رئيس جامعة أسيوط يقدم عرضًا تفصيليًا عن إستراتيجية جامعة أسيوط للتطوير في ضوء رية التعليم العالي والبحث العلمي.

ثانيًا: تنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل:

أقيمت ورشتا عمل حول "التوظيف والربط بسوق العمل" والتي عُقدت على هامش فعاليات جلسة آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتضمنت الفعاليات تنظيم ورشتي عمل (الأولى) قدمها د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بعنوان "جانب التوظيف والربط بسوق العمل"، و(الثانية) قدمها د. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة، بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة"، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

تفقد مباني تعليمية

أولاً: تفقد جامعة أسيوط الأهلية لمُتابعة سير العملية التعليمية بها:

اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، مشيدًا بالتجهيزات العلمية والمعملية بها، ومؤكدًا على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لافتًا إلى تركيز الدراسة بها على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أشار الوزير إلى الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لتنفيذ حلم الجامعات الأهلية على أرض الواقع، مؤكدًا متابعته المُستمرة من خلال الجولات التفقدية والميدانية للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للوقوف على جاهزيتها وانتظام العملية التعليمية بها، والاطلاع على احتياجاتها المُستقبلية.

تابع الوزير استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي، وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

تقع جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانًا، وتصل تكلفة إنشائها نحو 3 مليارات جنيه، ومصممة بأحدث الطرز المعمارية حيث تضم: (مباني إدارية، ومباني علوم طبية، ومباني علوم هندسية، ومباني علوم إنسانية، والمعامل، والمنطقة الترفيهية والرياضية، والورش) كما أن عدد الطلاب بجامعة أسيوط الأهلية بلغ حوالي 807 طلاب فى التخصصات المختلفة، فضلًا عن تمتع الجامعة بكوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة والإداريين.

تضم جامعة أسيوط الأهلية كليات الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان الهندسة والعلوم التطبيقية (برنامجي الهندسة الطبية والحيوية، وهندسة العمارة الداخلية)، كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج فارم دي pharm D)، كلية الألسن واللغات التطبيقية (برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، كلية العلوم الإدارية والمالية (برنامج نظم ومعلومات الأعمال BIS)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامجي علوم الحاسب، نظم ومعلومات).

ثانيًا: تفقد جامعة سفنكس لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية:

تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن سيادته على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات والتدريبات العملية.