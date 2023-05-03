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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عدد من المنح الجديدة للباحثين والمهتمين

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى ، عن تعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية  NASAC ، لفتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالم للعلوم ( TWAS ) المقدمة في مجالات العلوم الطبيعية، وجاءت كالتالي:

1-   منح ما بعد الدكتوراه TWAS -SN Bose Ph بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية SN Bose.

2- منح ما بعد الدكتوراه TWAS -NCP  بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء NCP.

3- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -ICCBS بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ICCBS

4- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -CSIR بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والصناعي CSIR

لمزيد من التفاصيل عن معايير وإجراءات التقدم للمنح يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي 
 

أكاديميات العلوم الافريقية NASAC أكاديمية البحث العلمي أكاديميات العلوم الأفريقية

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