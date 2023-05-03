البحث العلمي تعلن عدد من المنح الجديدة للباحثين والمهتمين

أعلنت أكاديمية البحث العلمى ، عن تعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية NASAC ، لفتح باب التقدم لبرامج المنح الخاصة بالأكاديمية العالم للعلوم ( TWAS ) المقدمة في مجالات العلوم الطبيعية، وجاءت كالتالي:

1- منح ما بعد الدكتوراه TWAS -SN Bose Ph بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية SN Bose.

2- منح ما بعد الدكتوراه TWAS -NCP بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء NCP.

3- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -ICCBS بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية ICCBS

4- منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه TWAS -CSIR بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والصناعي CSIR

لمزيد من التفاصيل عن معايير وإجراءات التقدم للمنح يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي

