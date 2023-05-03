مؤتمر وزير التربية والتعليم|ماذا سيعلن حجازي اليوم بشأن امتحانات الثانوية العامة؟

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم يترقبه بفارغ الصبر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم الموجودين على مستوى الجمهورية ، انتظاراً للقرارات النهائية التي سوف يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في مؤتمره الصحفي لحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2023 .

أبرز بنود مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم سوف يعلن خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات مصيرية بشأن البنود التالية :

حسم مصير مطالب تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة

حسم مصير مطالب تعديل زمن الاجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023

حسم مصير عدد اسئلة الاختيار من متعدد وعدد الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل في كل مادة

حسم الجدل حول نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وضمانات عدم ظلم اي طالب

حسم الجدل حول ظهور اسئلة معقدة في امتحانات الثانوية العامة 2023

الاعلان عن موعد الاعلان عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023

الاعلان عن اجراءات مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه وفيما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 ، كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الثلاثاء اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لإستعراض الإجراءات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023



واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سلامة إجراءات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وموقف استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد الوزير على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

وسبق وأن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي سابق له ، أنه قد قرر رسمياً تقليل عدد الأسئلة الموضوعية ( اسئلة الاختيار من متعدد) في امتحانات الثانوية العامة 2023 لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة ، وقد جاء هذا القرار استجابة لمطالب أولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها .