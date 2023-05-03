مؤتمر وزير التربية والتعليم|ماذا سيعلن حجازي اليوم بشأن امتحانات الثانوية العامة؟

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم يترقبه بفارغ الصبر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم الموجودين على مستوى الجمهورية ، انتظاراً للقرارات النهائية التي سوف يعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في مؤتمره الصحفي لحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2023 .
أبرز بنود مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم
مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم سوف يعلن خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات مصيرية بشأن البنود التالية :
- حسم مصير مطالب تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة
- حسم مصير مطالب تعديل زمن الاجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023
- حسم مصير عدد اسئلة الاختيار من متعدد وعدد الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023
- مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل في كل مادة
- حسم الجدل حول نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وضمانات عدم ظلم اي طالب
- حسم الجدل حول ظهور اسئلة معقدة في امتحانات الثانوية العامة 2023
- الاعلان عن موعد الاعلان عن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023
- الاعلان عن اجراءات مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
جدير بالذكر أنه وفيما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 ، كان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الثلاثاء اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لإستعراض الإجراءات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023
واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سلامة إجراءات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وموقف استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد الوزير على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.
وسبق وأن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي سابق له ، أنه قد قرر رسمياً تقليل عدد الأسئلة الموضوعية ( اسئلة الاختيار من متعدد) في امتحانات الثانوية العامة 2023 لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة ، وقد جاء هذا القرار استجابة لمطالب أولياء امور طلاب الثانوية العامة 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها .