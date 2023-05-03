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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الدقهلية: تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات ومنع استخدام المحمول

امتحانات النقل بالدقهلية
امتحانات النقل بالدقهلية

تفقد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لجان الامتحانات بإدارة دكرنس المنصورة التعليمية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

وتابع مدرسة اللواء فخر الدين خالد الإعدادية المشتركة بنين، وخلال المتابعة وجه بتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام الهواتف المحمولة.

وأكد على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة واوصى بضرورة الإلتزام  بكافة الضوابط والقرارات الامتحانية ومنع الغش بكافة سبلة وقام بمتابعة الكنترول الخاص بأعمال الإمتحانات  وأثني علي المجهود الذي يقوم به أعضاء الكنترول في أعمال الإمتحانات.

وأدى اليوم طلاب الصف الثانى الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي، واطمأن على حسن سير الامتحانات من حيث عدم وجود أخطاء بأوراق الأسئلة والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط واللجان الامتحانية تسير سيرا حسنا.

 

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أعمال الامتحانات الهواتف المحمولة حسن سير الامتحانات مديرية التربيه والتعليم بالدقهليه مستوى الطالب المتوسط مديرية التربية والتعليم

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