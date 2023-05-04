اقتراح برغبة لقياس الأثر التشريعي لـ قانون الإيجار القديم

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قياس الآثر التشريعي لقانون الإيجار القديم .

وأشارت “ سعيد ” فى اقتراحها إلى أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الفصل بين المالك و المستأجر ، و نظرًا لتقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ علي العالم أجمع من متغيرات اقتصادية ، و لا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .

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و أوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة و فك التشابك بين الطرفين ، و تحقيق التوازن و العدالة ، وأيضا لتتمكن الدولة من الإستفاده بشكل أفضل من أصولها و استغلالها الإستغلال الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم .

