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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لقياس الأثر التشريعي لـ قانون الإيجار القديم

إيرين سعيد ،عضو لجنة
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قياس الآثر التشريعي لقانون الإيجار القديم .

 

وأشارت “ سعيد ” فى اقتراحها إلى أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الفصل بين المالك و المستأجر ، و نظرًا لتقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ علي العالم أجمع من متغيرات اقتصادية ، و لا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .

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و أوضحت عضو البرلمان أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة  و فك التشابك بين الطرفين ، و تحقيق التوازن و العدالة ، وأيضا  لتتمكن الدولة من الإستفاده بشكل أفضل من أصولها و استغلالها الإستغلال الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم . 
 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى قانون الإيجار القديم الإيجار القديم

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