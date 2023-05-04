عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القليوبية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع ينهض بالاقتصاد

صدى البلد

اكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، امين صندوق اتحاد الغرف التجارية ، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وعضو البرلمان، ان  الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عدة سنوات  أثرت بشكل كبير علي  اقتصاديات العالم اجمع و منها مصر ، و هو ما جعل اجراء  الحوار الوطنى في هذا التوقيت له أهمية كبري  لتعزيز مقدرات الدولة المصرية و ايجاد حلول لمواجهة التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية علي كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية .

و أضاف الفيومي،  فى تصريحات صحفية اليوم  أن الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح الحلول و للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، و علي راسها  قطاع " الصناعة" و الذي تعول عليه الحكومة بشكل كبير باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي و تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وأوضح الفيومي ان الهدف من اجراء الحوار الوطني  إرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها،  للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات و علي راسها  التحديات والعقبات التى تواجه الصناعة و اهمها ( نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار العملية الإنتاجية،  وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام  ، و  توفير التمويل اللازم للمشروعات .

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، علي  ضرورة العمل علي تنفيذ توصيات الحوار الوطني  على أرض الواقع للنهوض بكافة قطاعات  الاقتصادية حتي  نستطيع  عبور هذه الازمة .

اقتصاديات العالم أزمة الاقتصاد أزمات الاقتصادية أرض الواقع اتحاد الغرف التجارية الاقتصادية العالمية الأطراف المعنية التمويل اللازم الدكتور محمد عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

تصرف مقصود من الملك تشارلز لتجنب المزيد من الفضائح بحفل التتويج|ما هو؟

غلق محور التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة لرفع منسوب الرصف

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

استراليا: تتويج الملك تشارلز الثالث رمزًا لحقبة الاستعمار البريطاني

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ