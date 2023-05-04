غرفة القليوبية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع ينهض بالاقتصاد

اكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، امين صندوق اتحاد الغرف التجارية ، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وعضو البرلمان، ان الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عدة سنوات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات العالم اجمع و منها مصر ، و هو ما جعل اجراء الحوار الوطنى في هذا التوقيت له أهمية كبري لتعزيز مقدرات الدولة المصرية و ايجاد حلول لمواجهة التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية علي كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية .

و أضاف الفيومي، فى تصريحات صحفية اليوم أن الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح الحلول و للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، و علي راسها قطاع " الصناعة" و الذي تعول عليه الحكومة بشكل كبير باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي و تحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأوضح الفيومي ان الهدف من اجراء الحوار الوطني إرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات و علي راسها التحديات والعقبات التى تواجه الصناعة و اهمها ( نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار العملية الإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام ، و توفير التمويل اللازم للمشروعات .

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، علي ضرورة العمل علي تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع للنهوض بكافة قطاعات الاقتصادية حتي نستطيع عبور هذه الازمة .