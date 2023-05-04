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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يثمن انطلاق جلسات الحوار الوطني

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بجلسات الحوار الوطني التي انطلقت فعالياتها أمس ،  ويثمن تمثيل جميع أطياف وفئات المجتمع بالحوار الوطني ، والتى تتفق جميعها على هدف واحد هو استقرار الوطن.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن حالة الحوار تعد مكتسبا وحالة إيجابية في حد ذاتها فى ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وهذا هو الهدف الأسمى للمرأة المصرية التى كانت ولا تزال هى خط الدفاع الثالث عن الوطن .
 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي  أن المجلس تواجد وبقوة منذ بداية اعلان السيد رئيس الجمهورية الدعوة للحوار الوطنى ،وبالفعل قدم أوراق عمله التى تتضمن أفكار وأطروحات المرأة بجميع محافظات الجمهورية والتى جاء على رأسها تحقيق تمكين اقتصادي مستدام للمرأة المصرية.

كما أكدت رئيسة المجلس أن ملف المرأة قد حقق الكثير من الإنجازات فى ظل عصر ذهبى حافظ على مكتسباتها وحقق لها المزيد ، في ظل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ،و الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مضيفة أن ملف المرأة المصرية سوف يكون أكبر من حيث التواجد في جميع محاور ومجالات الحوار الوطني، 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مطالب المجلس القومى للمرأة فى الحوار الوطني تركز على العديد من القوانين من أهمها الخروج بقانون لتجريم الإبتزاز الإلكتروني باعتباره تحدى كبير ، والخروج بقانون للعمل والمشاركة الاقتصادية للمرأة، علاوة على القانون الخاص بالانتخابات ومشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية،  وعبرت عن أمنياتها أن تكون المرأة ممثلة فى جميع المقترحات التى سوف يسفر عنها الحوار الوطني باعتبارها نصف المجتمع وشريك اساسى فى بناءه ونهضته وتحقيق استقراره.

كما أشادت رئيسة المجلس بمحاور عمل اللجان المختلفة للحوار الوطنى ، مؤكدة أنها جميعها قضايا تهم المرأة المصرية.


كما شددت رئيسة المجلس على أن اختلاف الرأي في  الحوار الوطني لا يفسد للوطن قضية، وعبرت عن امنياتها أن تعمل مخرجات من الحوار الوطنى على الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مشددة على أن ذلك يعد نقطة مفصلية ،والهدف الأساسي من الحوار الوطنى ايضا هو وجود أسر مصرية متماسكة تحقق الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية،  واشارت الى توقعاتها بأن تسفر الجلسات عن مخرجات هامة تخص الشباب أيضا باعتبارهم هم المستقبل ، مشددة على أن المكتسب الأكبر فى هذا العصر هو الإستماع للشباب والمرأة .

#الجمهورية_الجديدة

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