رعب في شبراملس بالغربية بسبب حريق بشون الكتان على مساحة 100فدان| شاهد

شهدت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار لحظات من الهلع والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اندلاع حريق هائل بشونة كتان علي مساحة 100 فدان بشكل مفاجىء بمحيط 4 مصانع متخصصه في تصنيع الزيوت والكتان إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء الأمر الذي نتج عنه تكبد خسائر مالية لاصحاب المصانع تتجاوز 12 مليون جنيه .



وواصلت الجهات التنفيذية والأمنية الدفع بنحو 7سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق والمشاركة في عمليات التبريد لموقع الحادث التي اندلعت نيرانه بشونه للكتان تحوي 4 مصانع بنطاق قرية شبرا ملس بزفتي .

وأعطي المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة اندلاع حريق فجرا بمصنع للكتان بقرية شبرا ملس للوقوف علي أسباب الحادث وتقدير قيمة التلفيات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من في إخماد حريق اندلعت نيرانه في 4 مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية دون وقوع خسائر بشرية حيث ألتهم النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي 12 مليون جنية .





كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع بنشوب حريق هائل في 4 مصانع كتان .

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق.

وتحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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