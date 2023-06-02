عاصفة ماوار تتسبب في إخلاء منازل آلاف اليابانيين

أذاعت فضائية «يورونيوز عربية»، لقطات، تظهر من خلالها، صدور توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان، اليوم الجمعة، بإخلاء منازلهم؛ بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة، خاصة في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كإعصار، حين ضربت بقوة- في نهاية أيار/مايو- جزيرة غوام الأمريكية، كانت الجمعة في المحيط الهادئ، جنوب غرب اليابان.

وصدرت توجيهات الإخلاء -وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي في وسط اليابان.

وفي نفس الدائرة، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بإنذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي، بحسب محطة التلفزيون العامة "إن إتش كي".

وفي مقاطعة واكاياما، الواقعة غرب اليابان، فاضت عدة أنهار.

توخي الحذر

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أمام الصحافيين: "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".