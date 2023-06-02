أسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023 .. بينها شيري وهيونداي

شهدت بداية يونيو ارتفاعًا في أسعار عدد كبير من السيارات المقدمة محليًا، مثل النسخة اكسنت RB وقرينتها من نفس العلامة التجارية النترا HD، حيث ارتفعت اسعارهم بقيمة تتراوح بين 19 ألف و 35 ألف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري.

وارتفع ايضا عدد من سيارات شركة شيري مثل النسخة اريزو 5 موديل 2023، والتي شهدت زيادة وصلت لـ 30 ألف جنيه، بالاضافة إلى السيارة الرياضية شيري تيجو3 والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، كما ارتفعت ايضا اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ولكن بقيمة اجمالية قدرها 35 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الرسمية لجميع الطرازات السابقة داخل السوق المصري.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023

1 - اكسنت ار بي 2024

تستخدم السيارة اكسنت ار بي 2024 محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي رباعي النقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

الفئة الاولى بقيمة قدرها 499 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 509 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 524 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 539 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 549 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023

2 - هيونداي النترا اتش دي 2024

تتسارع السيارة هيونداي النترا اتش دي 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 182 كم/ساعة، و 6.6 لتر لكل 100 كم بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود.

الفئة الاولى بقيمة قدرها 615 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 625 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 640 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 650 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023

3 - شيري اريزو 5 موديل 2023

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بيما تستخدم السيارة نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات والاخر أوتوماتيكي الاداء.

الفئة الاولى بقيمة قدرها 440 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 485 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023

4 - شيري تيجو 3 موديل 2023

تستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، دفع امامي، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 590 الف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

اسعار جديدة لـ 5 سيارات في يونيو 2023

5 - شيري تيجو 7 موديل 2023

تضم السيارة شيري تيجو 7 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

الفئة الاولى شيري تيجو 7 بقيمة قدرها 705 ألف جنيه بدلاً من 670 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 بقيمة قدرها 765 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه.