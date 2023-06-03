أصالة تقدم دويتو مع ماجد المدني فى أحدث حفلاتها بالسعودية

أحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا ضخما خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس ، الجمعة ، بالمملكة العربية السعودية .

وحرصت الفنانة أصالة على تقديم دويتو مع الفنان السعودي ماجد المدني ، والذى اشعلوا من خلاله حماس الحاضرين .

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تفاصيل إطلالة أصالة نصري

وكانت قد شاركت النجمة أصالة صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

ظهرت أصالة بفستان طويل من الستان باللون اللبني وبعض اللمسات البسيطة من الورود باللون الذهبي، وبأكمام طويلة وواسعة، وبتصميم واسع من الأسفل، وبتوسطها حزام ناعم من الورد باللون الذهبي .

وتركت اصالة شعرها منسدل على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي إنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

نفاد تذاكر الحفل

وكانت نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية بالمملكة.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر حفل أصالة نصري، في أبها السعودية، معلنة عن بيع التذاكر بالكامل.

نسرين أمين وأصالة :

يذكر أن أشادت المطربة أصالة، بالفنانة نسرين أمين، بعد تقديم أغنية “غلبان” ضمن أحداث فيلم “رهبة”.

وعلقت أصالة، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة: “كتير فرحت بهالفيديو .. الله يوفقك ديمًا .. إنتي موهوبة ومخلصة والدنيا كلها بتحبك”.