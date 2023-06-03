مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

أكدت الفنانة مي فاروق انها تتمني تقديم تجارب مثل أغنية “ أفتكرلك اية ” ، التى تعاونت فيها مع الفنان عمرو مصطفي ، ولكن بشكل صحيح .

وتابعت مي فاروق فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أتمني ان يحدث ذلك ، ولكن بشكل صحيح ، فعمرو مصطفي شخص جريء كونه يقدم هذا النوع المميز من الأغاني في ظل انتشار كليبات وأغاني المهرجانات .

واستكملت مي فاروق حديثها قائلة : أقبال المستمع على أغنية “ فاكرلك اية ” يدل على اشتياقه لهذا لنوع من الفن .

تفاصيل أغنية مي فاروق الجديدة :

وكانت قد كشفت الفنانة مي فاروق عن تفاصيل أعمالها الغنائية المقبلة ، بعد أن طرحت خلال الساعات الماضية اغنيتها الجديدة “ افتكرلك ايه ” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي .

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أواصل حاليا وضع اللمسات النهائية علي اغنيتي الجديدة ، والمقرر طرحها بشكل منفرد وتحمل اسم ليه ، وأتعاون فيها مع الملحن الكبير والصديق العزيز محمد رحيم ، والشاعر خالد أمين ، والموزع أحمد عبد السلام .

وأضافت مي فاروق : نحاول خلال الفترة الحالية الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للعمل ، حتي يتم طرحها خلال فترة عيد الاضحي المبارك او الفترة التي تليها .

وتمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال أغنية افتكرلك ايه ، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفي .

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في غضون يومين ، لتحتل بأغنية افتكرلك ايه المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة في مصر.