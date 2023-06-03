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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

مى فاروق
مى فاروق

أكدت الفنانة مي فاروق انها تتمني تقديم تجارب مثل أغنية “ أفتكرلك اية ” ، التى تعاونت فيها مع الفنان عمرو مصطفي ، ولكن بشكل صحيح . 

وتابعت مي فاروق فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أتمني ان يحدث ذلك ، ولكن بشكل صحيح ، فعمرو مصطفي شخص جريء كونه يقدم هذا النوع المميز من الأغاني في ظل انتشار كليبات وأغاني المهرجانات .

واستكملت مي فاروق حديثها قائلة : أقبال المستمع على أغنية “ فاكرلك اية ” يدل على اشتياقه لهذا لنوع من الفن .

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تفاصيل أغنية مي فاروق الجديدة :

وكانت قد كشفت الفنانة مي فاروق عن تفاصيل أعمالها الغنائية المقبلة ، بعد أن طرحت خلال الساعات الماضية اغنيتها الجديدة “ افتكرلك ايه ” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي . 

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أواصل حاليا وضع اللمسات النهائية علي اغنيتي الجديدة ، والمقرر طرحها بشكل منفرد وتحمل اسم ليه ، وأتعاون فيها مع الملحن الكبير والصديق العزيز محمد رحيم ، والشاعر  خالد أمين ، والموزع أحمد عبد السلام . 

وأضافت مي فاروق : نحاول خلال الفترة الحالية الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للعمل ، حتي يتم طرحها خلال فترة عيد الاضحي المبارك او الفترة التي تليها .  

وتمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال أغنية افتكرلك ايه ، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفي . 

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في غضون يومين ، لتحتل بأغنية افتكرلك ايه المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة في مصر.

 

مي فاروق الفنان عمرو مصطفى الفنانة مى فاروق الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى ميرنا نور الدين

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