مش بنشوف بعض كتير.. مني زكي تكشف سبب نجاح زواجها من أحمد حلمي

حلت الفنانة مني زكي ضيفة على ثاني حلقات برنامج sold out المذاع عبر منصة watch it ، ويقوم بتقديمه الإعلامي الكبير محمود سعد .

وكشفت الفنانة مني زكي خلال البرنامج عن سر نجاح زواجها من الفنان أحمد حلمي ، حيث علقت مازحة : علشان مش بنشوف بعض كثير .

وأضافت مني زكي : شريك الحياة ليس مسؤولا عن سعادة الطرف الاخر ، فيكفي انه لا يكون سبب فى مضايقته ، إما كل شخص فمسؤول عن سعادته .

محمود سعد

مني زكي

ومن ناحية اخري يستعد الفنان أحمد حلمي لعرض مسرحيته الجديدة ميمو ، بداية من اليوم علي أحد المسارح الكبرى بالمملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية ميمو للفنان أحمد حلمي لمدة خمسة أيام ، بعد أن عرض الموسم الأول منه خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا .

وتتراوح أسعار تذاكر مسرحية ميمو ما بين ال 150 ريال وهو ما يعادل 1300 جنيه الي 1100 ريال ، وهو ما يعادل بالجنيه المصري 9 آلاف جنيه.

وتدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

يشارك في مسرحية ميمو في بطولة موسمها الأول بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.