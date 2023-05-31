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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقديم محمود سعدl ظهور جديد لوالدة منى زكي مع ابنتها.. صور

مني زكي ووالدتها
مني زكي ووالدتها

أذيعت الحلقة الثانية من برنامج sold out ، الذي يذاع عبر منصة watch it ، تقديم الإعلامي محمود سعد . 

محمود سعد 

وحلت الفنانة مني زكي ضيفة علي ثاني حلقات برنامج sold out ، وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة مني زكي، والتي حرصت علي أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور . 

مني زكي 

وحرص الإعلامي محمود سعد علي تحية والدة الفنانة مني زكي قبل بداية اللقاء، وتذكر معها مقابلتهما في المسرح اثناء تقديم مني زكي في أحد الأعمال المسرحية ، وسط تصفيق من الحاضرين . 

 

والدة مني زكي 
والدة مني زكي

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وتنظر مني زكي عرض فيلمها الجواهرجي مع محمد هنيدي ، يشاركهما البطولة العديد من الفنانين ومنهم أحمد حلاوة، منهم الفنان أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.

وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.

وأعلن أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم جديد من بطولته وزوجته منى زكي من تأليفه، مشيرا إلى أنه كاتب عملين سينمائيين، الأول اسمه "عروس وعريسة"، والثاني باسم مؤفت "وش وضهر" الذي استغرق في تحضيره وكتابته 9 سنوات.

وكان اخر اعمال مني زكي علي الشاشة مسلسل تحت الوصاية من بطولتها ومشاركة كل من رشدي الشامي وًنهي عابدين وعلي الطيب و دياب وأحمد خالد صالح . 

sold out الفنانة منى زكي الاعلامي محمود سعد تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية والدة منى زكي أحمد حلمى

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