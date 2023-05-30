عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

حورية فرغلي
حورية فرغلي

رد المذيع العراقي نزار فارس علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي ، والتي نفت فيه خطوبتها له ، تكذيبه بعد ادعائه تلك الشائعة. 

وقال نزار فارس في فيديو قام بنشره عبر خاصة الاستوري علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس ، انا كبرت بالعمر ،  مين هيرضي يحبني  وأنا عاملة عمليات ، نفسيتي تعبانة ،  وحينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي ، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس . 

وتابع نزار الفارس : بعدها دخلنا البلكونة وصورنا الفيديو اللي بقولها فيه أنا غيور ومقبلش تلبسي قصير ، وكانت فرحانة وقولتها انت فنانة جميلة . 

وأضاف نزار الفارس : استغربت من تصريحها باني استغلها والفيديو موجود وهتشوفوه في الحلقة لما تتذاع . 

نفى أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى ما تردد فى الساعات القليلة الماضية بشأن خطوبتها من الإعلامي العراقى نزار الفارس، مؤكدة أن كل ما يتردد عار تماما من الصحة. 

وقال مدير أعمال حورية فرغلي فى تصريح خاص لصدى البلد إن ما تردد بشأن خطوبة حورية فرغلى أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن كل ما حدث هو أن حورية فرغلى قامت بتسجيل حلقة معه على قناة دجلة العراقية".

فى نهاية الحلقة حاول نزار الفارس أن يداعب حورية فرغلى وطلب التصوير معها وسألها لو طلبت يدك هل توافقين أم لا وجاء رد حورية فرغلى كنوع من المجاملة وعدم احراجه وكان ذلك فى إطار الهزار. 

وأوضح أشرف محمد : بعد انتهاء تسجيل الحلقة طلب نزار الفارس من حورية أن  ينشر هذا الفيديو ولكن حورية رفضت تماما هذا الأمر  ليكون نوعا من الدعاية للحلقة الا ان نزار الفارس لم يحترم طلبها وقرر أن ينشره وتحدث مع ريهام سعيد وهو أمر غير مقبول وحورية ستقاضيه.

كما كشفت الفنانة حورية فرغلى ببرنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد : اننى استضفت فريق برنامج نزار الفارس فى منزلى يوم الأحد ولم يكن هناك أي خطوبة كما يدعى وحضوره جاء لتسجيل حلقة بالبرنامج الخاص به. 

شاهد الفيديو هنا 

وأضافت حورية فرغلي : قمت بتشغيل أغنية للفنان ماجد المهندس وطلب منى أن نرقص عليها ولم احرجه وانا سأرفع عليه قضية بسبب انه ادعى شيئا غير صحيح وحسبي الله ونعم الوكيل فيه". 

حورية فرغلى 

وكشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.

وظهر نزار الفارس في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما.

 

حورية فرغلي الإعلامي العراقي نزار الفارس الإعلامي العراقي نزار العراقى نزار الفارس الفنانة حورية فرغلي خطوبة حورية فرغلي ماجد المهندس نزار الفارس نزار فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ