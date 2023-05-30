محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

رد المذيع العراقي نزار فارس علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي ، والتي نفت فيه خطوبتها له ، تكذيبه بعد ادعائه تلك الشائعة.

وقال نزار فارس في فيديو قام بنشره عبر خاصة الاستوري علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس ، انا كبرت بالعمر ، مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات ، نفسيتي تعبانة ، وحينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي ، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس .

وتابع نزار الفارس : بعدها دخلنا البلكونة وصورنا الفيديو اللي بقولها فيه أنا غيور ومقبلش تلبسي قصير ، وكانت فرحانة وقولتها انت فنانة جميلة .

وأضاف نزار الفارس : استغربت من تصريحها باني استغلها والفيديو موجود وهتشوفوه في الحلقة لما تتذاع .

نفى أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى ما تردد فى الساعات القليلة الماضية بشأن خطوبتها من الإعلامي العراقى نزار الفارس، مؤكدة أن كل ما يتردد عار تماما من الصحة.

وقال مدير أعمال حورية فرغلي فى تصريح خاص لصدى البلد إن ما تردد بشأن خطوبة حورية فرغلى أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن كل ما حدث هو أن حورية فرغلى قامت بتسجيل حلقة معه على قناة دجلة العراقية".

فى نهاية الحلقة حاول نزار الفارس أن يداعب حورية فرغلى وطلب التصوير معها وسألها لو طلبت يدك هل توافقين أم لا وجاء رد حورية فرغلى كنوع من المجاملة وعدم احراجه وكان ذلك فى إطار الهزار.

وأوضح أشرف محمد : بعد انتهاء تسجيل الحلقة طلب نزار الفارس من حورية أن ينشر هذا الفيديو ولكن حورية رفضت تماما هذا الأمر ليكون نوعا من الدعاية للحلقة الا ان نزار الفارس لم يحترم طلبها وقرر أن ينشره وتحدث مع ريهام سعيد وهو أمر غير مقبول وحورية ستقاضيه.

كما كشفت الفنانة حورية فرغلى ببرنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد : اننى استضفت فريق برنامج نزار الفارس فى منزلى يوم الأحد ولم يكن هناك أي خطوبة كما يدعى وحضوره جاء لتسجيل حلقة بالبرنامج الخاص به.

شاهد الفيديو هنا

وأضافت حورية فرغلي : قمت بتشغيل أغنية للفنان ماجد المهندس وطلب منى أن نرقص عليها ولم احرجه وانا سأرفع عليه قضية بسبب انه ادعى شيئا غير صحيح وحسبي الله ونعم الوكيل فيه".

حورية فرغلى

وكشفت ريهام سعيد في برنامجها “صبايا الشمس”، عن خبر مفاجئ بخطوبة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس، ونشرت صورا ومقطع فيديو حصريا للاحتفال.

وظهر نزار الفارس في الفيديو وهو يتحدث مع حورية فرغلي، ويخبرها بأنه يغير بشدة، ويطلب منها التوقف عن القيام بالعديد من الأشياء بعد خطبتهما.