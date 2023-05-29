نفت خطوبتها ... صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي بعد حلقة ريهام سعيد

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور صورلها من حفل خطوبتها على مذيع الشهير الإعلامي العراقي نزار الفارس..



ونفت الفنانة حورية فرغلى انباء خطوبتها من الاعلامىالعراقي نزار الفارس فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ريهام سعيد.

وتالقت حورية فرغلى فى الصور باطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الاخضر ذات الورود مثير ومجسم وهو ما كشف عن جمالها واناقتها .





وتتميز حورية فرغلى ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد حورية فرغلى على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها..

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