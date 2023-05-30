تامر حسني يفتتح حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

افتتح تامر حسني حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن سمو الملك عبدالله حسين في حفل جماهيري شعبي وسط أهل الأردن .

و قدمه مذيع الحفل و قال اليوم حفل اسطوري كان لازم نفتتحه بنجم أسطوري يعشقه الشعب الاردني جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة هو نجم الجيل الفنان تامر حسني و ظهر علم الأردن بجانب علم مصر في لوحة واحدة.

ثم ظهر الشاشات الأردنية جملة ترحاب مليئة بالحب و التقدير للفنان تامرحسني (( اهلاً و سهلاً بنجم مصر الأول وأسطورة العرب تامر حسني )) و رحبت الجماهير الأردنية بحفاوة كبيرة هزت أرجاء المكان حين ظهر النجم تامر حسني .

وأهدى حسني أغنية يا نور عيني للعروسين و طلب من الجمهور الغناء سوياً و ردد ان كلام الأغنيه يعبر عن ما بداخل لسمو الأمير وللآنسة رجوه آل سيف و انطلق حسني بالغناء و لكن الجمهور ظل يصرخ و ينادي له كي يقترب منهم و بالفعل نزل ارض الملعب وسط تصفيق و تشجيع حار من الجماهير الاردنية و ظل يغني حتى في حالة حب و عشق مع جمهوره حتى غادر المكان بتحية من القلب .

و قال تحية كبيره لسمو الأمير المحبوب الحسين بن عبدالله الثاني و الآنسة رجوه آل سيف و كل التمنيات القلبية بالتوفيق والسلام ورعاية الله واتجه للقاهرة على وجه السرعة استكمالا لتصوير فيلمه الجديد (تاج).