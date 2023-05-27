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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برومو تاج لـ تامر حسني يدخل قائمة الأعلي مشاهدة على اليوتيوب

تامر حسنى
تامر حسنى

تمكن الفنان تامر حسني من الدخول قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال برومو فيلمه تاج . 

وحقق الاعلان التشويقي لفيلم تامر حسني الجديد ، مليون مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط ، مما اهله الى احتلال المركز الثاني ضمن الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب . 

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان “تامر حسني”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الإعلان التشويقي الأول لفيلم “تاج”.

وتصدر اسم الفنان تامر حسني، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر" . 

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وطرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أول فيديو تشويقي للفيلم ويؤكد: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية.

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

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