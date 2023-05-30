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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن - تامر حسني وبسمة بوسيل

تحدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأبدت شريهان أبو الحسن، في مقطع فيديو عبر صفحتها على فيسبوك، اندهاشها من عدم سعي الأصدقاء للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل، معلقة: «انا ما سمعتش كلام عن الصلح.. كان الناس عاوزة الطلاق جالي احساس كما لو ان أصحابهم فرحانين بموضوع الطلاق». 

وأكدت أبو الحسن على طيبة تامر حسني وبسمة بوسيل، بعدما تعاملت معهما عن قرب، مشيرة إلى أنها غضبت من خبر الطلاق بسبب أولاد تامر، قائلة: «اكتر حاجة وجعاني الحقيقة مش تامر ومش بسمة لكن ولادهم التلاتة الحقيقة انهم يعني ما شاء الله عندهم تلات ولاد زي القمر». 

وتابعت: «ساعات الزوجين في المواقف اللي زي دي .. ولما الدنيا بتولع ما بيبقوش مهتمين ولا مشغولين بالولاد.. ولادهم حبايبي التلاتة تاليا وأمايا وادم يعني ما شاء الله ربنا يحفظهم نتاج علاقة حب بجد حقيقية». 

وأشارت أن تامر حسني وبسمة بوسيل أصابهم أشياء كأي زوجين مثل الزهق، الملل، التعود، العتاب، النقد، المشاجرات والمشاحنات والخناقات اللي موجودة في أي بيت».

واستكملت: «الحقيقة ممكن كل واحد فينا يكون بيفكر انه لو جرب تجربة تانية جديدة مع طرف تاني هتكون دي تجربة ناجحة وألطف وفيها شغف.. لكن الحقيقة لما هيبعدوا شوية وهيجربوا هذه التجربة هيكتشفوا اكتشافات تانية خالص. انهم ما لهمش غير بعض». 

 

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في أخر أبريل الماضي، أعلنت، بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني عن طلاقهم رسميا.  

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ورد الفنان تامر حسني، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، وأكدت بعض المصادر عن استمرار علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري على انستجرام: "وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

 

تامر حسني بسمة بوسيل الفنان تامر حسني شريهان أبو الحسن الإعلامية شريهان أبو الحسن تامر حسني وبسمة بوسيل

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