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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

تامر حسني
تامر حسني

أشعل النجم تامر حسني، حفله الغنائي في إستاد عمان بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. 

وظهر تامر حسني لحظة دخوله الاستاد محاطا بالكثير من الجمهور الذين ملئوا الاستاد وتافعلوا مع أغنيته مشوار، التي غناها مع الجمهور الكبير. 

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أحدث أعمال تامر حسني 

وطرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أول فيديو تشويقي للفيلم ويؤكد: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية.

 

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 

أغاني تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو 2022، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونافس العمل فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

 

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة،  شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

 

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

كما طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من 9 أغنيات، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله». 

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