محمود سعد يتصدر نسب المشاهدة ب sold out

تمكن برنامج sold out من تقديم الإعلامي محمود سعد من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة watch it ، وذلك بعد ايام من طرح أولي حلقاته .

البرنامج في حلقته الاولي استضاف الفنان أكرم حسني ، بالاضافة الي ستاند اب كوميدي وحفل غنائي يتم اختتام الحفل به.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج عدد اخر من الفنانين ابرزهم مني زكي ومدحت صالح .

أكرم حسني في sold out :

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج “sold out”، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، ويذاع عبر منصة “watch it”.

وكشف الفنان أكرم حسني أنه يتمنى تقديم دور تراجيدي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على السيناريو.

وقال الفنان أكرم حسني: “لدي حالة عشق تجاه الفنان سمير غانم، خاصة أنه لم يعتمد على الارتجال، كما أحب الفنان عادل إمام، خاصة أنني حين كنت أعمل مذيعا كان أول تسجيل لي مع الفنان عادل إمام أثناء افتتاح فيلم عمارة يعقوبيان”.

وأضاف أن الفنان عادل إمام تحدث معه عقب عرض برنامج “أبو حفيظة”، ودعاه لعرض مسرحيته، وصادف أنه فى هذا اليوم كان مرتبطا بلقاء تليفزيوني، وهو ما أدى إلى ذهابه متاخراً.

وتابع أكرم حسني: "بعد انتهاء العرض، فوجئت أن الفنان عادل إمام يقول لي: عيب تتأخر عن مواعيدك".