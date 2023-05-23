نادية مصطفى: علينا توخي الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي

كشفت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين عن رائيها فى أستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي في مجال الطرب خلال الفترة الماضية .

وقالت الفنانة نادية مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: علينا أن نستخدم المميزات الموجودة فى تقنية الذكاء الاصطناعي والتي لا تؤثر على العنصر البشري، فنحن بحاجة دائماً إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة، ولن نكتفي فقط بالفنانين الكبار الذى تعلمنا منهم الفن والطرب ، فلو قمنا بتقديم أغاني جديدة بصوت مطربين قدماء ، فماذا سوف نفعل في الأصوات الشابة الجديدة .

وتضيف الفنانة نادية مصطفى : لابد من تقنين التكنولوجيا ، ولا تسحبنا إلى طريق لا نعرف نهايته، وأعتقد النقابة لابد وأن تتكاتف مع كل الجهات المعنية لتقنين الوضع .

واستكملت نادية مصطفى: اذا كان الأمر سوف يضر بالمهنة علينا أن نتوخى الحذر ونتعامل معها، فالأمر لا يقتصر على الفن فقط ، فلو امتد الأمر لباقي الصناعات سوف يؤثر على حياة الجميع.

أنغام تكشف عن رائيها فى الذكاء الاصطناعي :

وكانت قد كشفت الفنانة أنغام عن رأيها فى تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في تصريحات تليفزيونية على هامش حفلها بدولة الكويت.

وصرحت أنغام عن تقنية الذكاء الاصطناعي: فكرة الدويتو حلوة والأحلام حلوة لكن أن حد يستعمل صوتك وأنت مش عارف مش حاجة حلوة وصوتي مش حقيقي ومفيهاش الإحساس البشري، أتمنى أنها تكون هوجة وتخلص هيقعدونا في البيت كده".