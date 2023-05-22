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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه على أنغام إيه اليوم الحلو ده

يوسف الكدواني
يوسف الكدواني

أحتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته ، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء ، حيث احتفى بهم عدد من اصدقائهم ، وهانتوا العروسين . 

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني ، فيديو للعروسين وهم يرقصان على اغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “ اية اليوم الحلو ده ” .

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وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، فى أحداث مسلسل وبينا ميعاد ، وقد حظي على اشادات جماهيرية كبيرة . 

مسلسل وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

وكان أخر اعمال الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “ موضوع عائلي 2” وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

الكدواني ماجد الكدواني أحمد سعد بينا ميعاد هاني كمال محمد رمضان محمد رمضان مسلسل وبينا ميعاد موضوع عائلي 2 ممدوح وافي موضوع عائلى نادية رشاد

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