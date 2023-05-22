بسبب التدخين والرقص .. أنغام ترد على جرأتها فى كليب سيبك أنت

ردت الفنانة أنغام عن الانتقادات التى تعرضت لها بسبب تدخينها فى كليبها الجديد “ سيبك أنت ” ، والذى طرحته خلال الايام الماضية ، بالإضافة الى رقصها ضمن أحداث الكليب .

وقالت أنغام : هي حالة إنسانية واقعية جدا وأنا شفتها في ناس كتير والكلام اللي كاتبه أمير طعيمة مكنش ممكن نصوره غير بالواقعية دي".

أما عن تعليقات الجمهور على أغنية "متلخبطة" فأجابت أنغام: "الجمهور بيسمي أغنية متلخبطة أغنية الهرمونات، هي فعلا ست متلخبطة ومش عارفة هي عايزة إيه".

وحققت أغنية “سيبك أنت” للنجمة أنغام، نجاح كبير جدًا حيث تصدرت التريند رقم ١ للمزيكا على موقع “اليوتيوب” وذلك بعد ما يقرب من ثلاث أيام على طرح الاغنية، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

أغنية “سيبك أنت” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع: مادي، ميكس وماستر: أمير محروس، إخراج: عادل جمال.

الذكاء الاصطناعي :

كشفت الفنانة أنغام عن رأيها فى تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في تصريحات تليفزيونية على هامش حفلها بدولة الكويت.

وصرحت أنغام عن تقنية الذكاء الاصطناعي: فكرة الدويتو حلوة والأحلام حلوة لكن أن حد يستعمل صوتك وأنت مش عارف مش حاجة حلوة وصوتي مش حقيقي ومفيهاش الإحساس البشري، أتمنى أنها تكون هوجة وتخلص هيقعدونا في البيت كده

روائع الموجي :

شاركت الفنانة أنغام، بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

و أشعلت انغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.