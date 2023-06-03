يعرض بالسينمات حاليا .. تعرف على موعد طرح هارلي على المنصات

اعلنت منصة stars play عن موعد طرح فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ، رغم عرضه فى دور العرض السينمائية حتي الأن .

ومن المقرر عرض فيلم هارلي يوم 10 يونيو على المنصة ، رغم ان العمل مازال حتي الأن ينافس على شباك التذاكر المصرية .

فيلم هارلي ، والذى شارك فى بطولتة عدد من الفنانين ابرزهم محمد رمضان و محمود حميده ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعرض ضمن الاعمال السينمائية التى عرضت فى موسم الفطر المبارك

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

محمد رمضان يتحدث عن أصدقاءه :

وكان قد حل الفنان محمد رمضان ضيف على برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش ، والمذاع على قناة الشرق الاخبارية ، حيث كشف العديد من التفاصيل .

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس وأخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر .

وأضاف محمد رمضان قائلاً : محمد صلاح صديقي جدا يمكن الناس متعرفش دا لكن أصحاب وبنتكلم على طول وعاملين فولو لبعض على انستجرام من قبل ما ندخل كأس العالم".

وتابع محمد رمضان : " محمد صلاح ألهم شباب كتير جدا أن متترددش في قراراتك وتشوف مستقبلك، هو شخص عارف عايز إيه، دا مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس، لأن التردد بيضيع عمر، وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سريع، أنك تاخد قرار بسرعة وصح".