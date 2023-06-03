تعرف على موعد عرض فيلم كيرة والجن على المنصات

كشفت منصة شاهد vip الالكترونية ، عن موعد طرح فيلم “ كيرة والجن ”، بعد رفعة من دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية .

وقررت المنصة طرح فيلم “ طية والجن ” يوم 10 يونيو المقبل ، بعد ان حقق العمل نجاح كبير فى السينمات وتجاوزته ايراداته الـ 100 مليون جنية .

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

حصد فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز على النصيب الأكبر من جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته 49، حيث نال عدة جوائز، وذهبت جائزة الامتياز فى التمثيل للفنان "كريم عبد العزيز بالإجماع من لجنة التحكيم وتسلمها المخرج عمر عبد العزيز بسبب سفر كريم للخارج، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى، وحصد المخرج مروان حامد جائزة أحسن مخرج، بينما حصد المنتج والمخرج تامر مرتضي على جائزة أحسن مؤثرات بصرية فيما حصدت ناهد نصرالله على جائزة أفضل ملابس ، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور.

كما حصد هشام نزية على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فذهبت لمدير التصوير"أحمد المرسى"، بينما حصل المهندس "أحمد أبو السعد" على جائزة أحسن مكساج صوت، وحصل أيضا علي جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.