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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فرح ميرنا نور الدين
فرح ميرنا نور الدين

أشعلت الراقصة أوكسانا حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين والذي يقام حاليا في الشيخ زايد.

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.بسمة بوسيل تغني في فرح ميرنا نور الدين 
 

أهدت النجمة بسمة بوسيل أغنية للعروسة ميرنا نور الدين خلال حفل زفافها الذي يقام الان بالسيخ زايد .

 

صلاح عبد الله يرقص في فرح ميرنا نور الدين

حرص عدد من نجوم الفن علي الحضور حفل زفاف ميرنا نور الدين الذي يقام حاليا في الشيخ زايد .

وحرص الفنان صلاح عبد الله علي الرقص مع ميرنا نور الدين خلال حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور .

وحرص علي الحضور أحمد زاهر ومحمد جمعة ودياب و اوس أوس و عزوز عادل ولقاء سويدان و الفت عمر وأحمد السبكي .

 

توافد منذ قليل عدد من نجوم الفن الي حفل زفاف ميرنا نور الدين ؛ الذي يقام حاليا بالشيخ زايد .

وكان اول الحاضرين علي ربيع واسلام جمال .


فرح ميرنا نور الدين :

 

تحتفل حاليا الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي سيقام في مدينة زايد .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد  احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في  اجواء عائلية.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر


وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وأطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

الراقصة اوكسانا أحمد حلمى أحمد السبكي احمد زاهر إسلام جمال الفنانة ميرنا نور الدين الفنان صلاح عبد الله الفنانة وفاء عامر وفاء عامر

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