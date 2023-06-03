عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: نجيب ساويرس أبرز أصدقائي.. وأتكلم مع محمد صلاح على طول

محمد رمضان
محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيف على برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش ، والمذاع على قناة الشرق الاخبارية ، حيث كشف العديد من التفاصيل . 

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس أخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر . 

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

وأضاف محمد رمضان قائلاً : محمد صلاح صديقي جدا يمكن الناس متعرفش دا لكن أصحاب وبنتكلم على طول وعاملين فولو لبعض على انستجرام من قبل ما ندخل كأس العالم".

مش بنشوف بعض كتير.. منى زكي تكشف سبب نجاح زواجها من أحمد حلمي

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

وتابع محمد رمضان : " محمد صلاح ألهم شباب كتير جدا أن متترددش في قراراتك وتشوف مستقبلك، هو شخص عارف عايز إيه، دا مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس، لأن التردد بيضيع عمر، وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سريع، أنك تاخد قرار بسرعة وصح".

وكان أخر اعمال الفنان محمد رمضان هو فيلم هارلي ، والذى شاركه فى البطولة عدد من الفنانين ابرزهم محمود حميده ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعرض ضمن الاعمال السينمائية التى عرضت فى موسم الفطر المبارك

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

محمد رمضان محمد رمضان معتز الدمرداش المهندس نجيب ساويرس الفنان محمد رمضان نجيب ساويرس محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

ترشيحاتنا

طارق يحيى: الزمالك انسحب من السوبر بسبب عدم تطبيق اللوائح على الأهلي

رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك يكشف عن موعد بدء اختبارات الناشئين

أمريكا تدعو صربيا وكوسوفو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ