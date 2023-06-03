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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغنى رجل في الهند يتحدى ديزني ونتفليكس.. ما القصة

ملياردير هندي
ملياردير هندي

توسع رجل الأعمال الهندي الثري، موكيش أمباني، في سوق البث المباشر الهندي بشكل ملحوظ، حيث تمكنت منصته JioCinema من تحطيم الرقم القياسي العالمي لحدث البث المباشر الأكثر مشاهدة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يقال إن الخدمة التي يملكها أمباني يمكن أن تشكل تحديًا للاعبين العالميين مثل نتفليكس وديزني وأمازون، الذين يهيمنون حاليًا على السوق الهندية.

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وفقًا للتقارير، جذبت JioCinema أكثر من 32 مليون مشاهد في وقت واحد لنهائي بطولة الكريكيت الهندية الممتازة (IPL)، والتي كانت تمتلك حقوق بث المباريات سابقًا Disney + Hotstar.

 ودفعت شركة Viacom18، الشركة الأم لشركة JioCinema، 237 مليار روبية للحصول على حقوق بث IPL من 2023 إلى 2027.

إضافة إلى ذلك، أعلنت ذراع الاستوديو التابعة للشركة في أبريل الماضي، عن نيتها إنفاق أكثر من 240 مليون دولار لإنتاج أكثر من 100 فيلم وبرنامج تلفزيوني باللغات الهندية.

ويعد سوق البث المباشر في الهند قطاعًا ينمو بسرعة ولديه إمكانيات هائلة في بلد يزيد عدد سكانه عن 1.4 مليار نسمة، مع توسع الطبقة الوسطى وزيادة استخدام الإنترنت. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا القطاع بحلول عام 2027 ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بـ 2.35 مليار دولار العام الماضي.

وتعد JioCinema منصة متعددة الخدمات تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والرياضات المباشرة والمحتوى الأصلي. 

ومن المحتمل أن تستمر شركة Viacom18 في توسيع محتواها وخدماتها في المستقبل لتنافس الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.

البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة البث المباشر السوق الهندي

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