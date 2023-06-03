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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطارين إلى 207 أشخاص

من موقع الحادث
من موقع الحادث

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين بولاية أوديشا الهندية إلى 207 شخصًا، بحسب وسائل إعلام هندية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا، نقلا عن رئيس الإطفاء بالولاية سودهانشا سارانجي، "عدد قتلى حادث القطار ارتفع إلى 207".

في وقت سابق، ذكرت الهند اليوم، أن عدد القتلى في حادث تصادم بين راكبين وقطار شحن واحد في ولاية أوديشا الهندية ارتفع إلى 120.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن 850 شخصًا أصيبوا.

ووقع اصطدام قطارين، يوم الجمعة، حوالي 19.20 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند.

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وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.

بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.

ووصل رئيس وزراء أوديشا نافين باتنايك إلى موقع الحادث للإشراف على عملية الإنقاذ التي يقودها رئيس الإطفاء بالولاية سودهانشو سارانجي، ويشارك أكثر من مائة فرد من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث ونظرائهم في الولايات في عملية الإنقاذ بحثًا عن الضحايا.

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