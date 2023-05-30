رفضت الزواج منها فتخلص منها في الشارع.. جريمة بشعة تهز الهند

اعتقلت الشرطة في العاصمة الهندية دلهي رجلاً يبلغ من العمر 20 عامًا لطعنه وقتل صديقته البالغة من العمر 16 عامًا بوحشية في الأماكن العامة.

ظهر في مقطع فيديو للهجوم الرجل وهو يطعن الفتاة مرارًا ويسحق رأسها بحجر كبير، أظهر الفيديو ، الذي انتشر على نطاق واسع وأثار غضبًا في الهند ، العديد من الأشخاص يشاهدون الهجوم أو يمرون بجانبه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشرطة إن هناك علاقة عاطفية بين الضحية والمعتدي وأنهما تشاجرا قبل ساعات من جريمة القتل يوم الأحد.

قال رافي كومار سينج، كبير مسؤولي الشرطة ، لوكالة أنباء ANI :إن الفتاة كانت في طريقها لحضور حفل عيد ميلاد ابن أحد أصدقائها عندما تعرضت للهجوم.

تم القبض على المشتبه به في القرب من بولاندشهر في ولاية أوتار براديش المجاورة. قال التحقيق جار وإن الشرطة لا تستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

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بعد انتشار مقاطع الفيديو المروعة على نطاق واسع ، لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم. وانتشرت لقطات كاميرات المراقبة للجريمة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصف رئيس وزراء دلهي ، أرفيند كيجريوال ، جريمة القتل بأنها حزينة ومؤسفة للغاية وقال إن “المجرمين أصبحوا شجعانًا ، ولا يخافوف من الشرطة”.

قالت رئيسة لجنة دلهي للمرأة سواتي ماليوال إن الجريمة تم الكشف عليها من خلال كاميرات المراقبة وأن العديد من الناس رأوا ذلك ولكن لم ينتبهوا. قالت إن دلهي أصبحت غير آمنة للغاية للنساء والفتيات.

قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، ريخا شارما ، إن الجريمة تظهر عدم اهتمام أهل دلهي للقانون.

قالت إن هناك العديد من الناس كانوا في المكان عندما وقع الحادث ولكن لم يتخذ أحد أي إجراء لمساعدة الفتاة. وقالت إن القضية يجب أن تنظر في محكمة سريعة وأن يصدر الحكم في أقرب وقت ممكن.