أول تعليق من السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على تصريحاته بشأن قتل الروس

قال السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الإثنين، إنه سعيد للغاية بـ"غضب" السلطات الروسية بسبب دعمه للسلطات الأوكرانية.

وكتب جراهام، الذي تم وضعه على قائمة المطلوبين في روسيا، في تغريدة على “تويتر”: “سعيد للغاية بأن التزامي الواضح بدعم أوكرانيا قد أثار حفيظة نظام بوتين".

وفي وقت سابق، أثار السيناتور الأمريكين ليندسي جراهام، جدلًا واسعًا في روسيا، وذلك بعد تصريحاته التي بدا فيها أنه سعيد بالقتلى الروس في أوكرانيا.

وفي مقطع مصور منتشر على الإنترنت، تحدث جراهام عن المشاركة المالية الأمريكية في قتل مواطنين روس خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها في الدفاع عن حرية الأوكرانيين، فيما ردّ جراهام بالقول: "والروس يموتون.. إنها أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

من جانبها، سجلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو قالت فيه إنه إذا كان السيناتور جراهام يعتقد أن كلماته اقتطعت من سياقها، فيمكنه هو نفسه الإدلاء ببيان بشأن هذه القضية، والتعليق عليها.

وأضافت: "بإمكانه الإمساك بالهاتف، وتشغيل كاميرا الفيديو، وتوجيهها إلى نفسه، وتسجيل مقطع فيديو قصير، لنكتشف جميعا ما حدث بالفعل".