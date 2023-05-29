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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سعادته بقتل الروس.. إجراء عاجل لـ موسكو ضد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام

ليندسي جراهام
ليندسي جراهام

وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ضمت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية ليندسي جراهام مطلوبًا بموجب القانون الجنائي"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وشكك جراهام في الانتقادات الروسية لدعمه لأوكرانيا أمس الأحد، مشيدًا بروح الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي بمساعدة واشنطن.

من جانبه، أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، وكالته بالشروع في اتخاذ إجراءات جنائية بسبب تصريحات جراهام التي بدا أنه سعيد بالقتلى الروس في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أنه “في مقطع مصور منتشر على الانترنت، تحدث السيناتور ليندسي جراهام عن المشاركة المالية الأمريكية في قتل مواطنين روس خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي”.

وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها في الدفاع عن حرية الأوكرانيين، فيما ردّ  جراهام بالقول: "والروس يموتون.. إنها أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل بالشؤون الداخلية للاتحاد الروسي، فاسيلي بيسكاريف، إن تصريحات ليندسي جراهام، حول مقتل الروس تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي والمحرض على الحرب غير المعلنة ضد روسيا.

وأضاف بيسكاريف: “في الواقع، كشف السيناتور الذي يكره روسيا بشكل مجنون عن أسوأ أسرار لواشنطن. ومع ذلك، فقد أصبح منذ فترة طويلة سرًا مكشوفًا، فالولايات المتحدة هي الراعي والمحرض الرئيسي للحرب غير المعلنة ضد روسيا، التي يتم شنها بالوكالة وي أراض أجنبية”.

الداخلية الروسية ليندسي جراهام جراهام أوكرانيا السيناتور الأمريكي

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