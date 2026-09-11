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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول رحيل الحسين عموتة بعد التعادل مع المقاولون

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب التعادل مع المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي ينفي رحيل عموتة 

 

وأكد المصدر أن إدارة النادي الأهلي لم تناقش ولم تفكر من الأساس في مسألة رحيل الحسين عموتة عن قيادة الفريق، موضحًا أن التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، لا يمكن أن يكون سببًا لاتخاذ قرار من هذا النوع.

وقال المصدر: «من غير المنطقي أو الطبيعي أن تتم مناقشة رحيل المدير الفني بسبب التعادل في مباراة واحدة بالدوري، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته، وهناك أهداف وخطة واضحة تم وضعها مع الجهاز الفني».

وأضاف أن إدارة الأهلي تتعامل مع الحسين عموتة وفق مشروع طويل المدى، خاصة أن المدير الفني المغربي تولى المسؤولية بهدف بناء فريق قوي وقادر على المنافسة والحفاظ على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تركز حاليًا على دعم الجهاز الفني والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، مع منح عموتة الوقت الكافي لتطبيق أفكاره الفنية والوصول بالفريق إلى أفضل مستوى ممكن.

وشدد المصدر في ختام تصريحاته على أن استمرار الحسين عموتة في قيادة الأهلي أمر محسوم في الوقت الحالي، ولا توجد أي نية لاتخاذ قرار بشأن رحيله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد سقط في فخ التعادل مع فرق المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

الحسين عموتة الأهلي النادي الأهلي المقاولون العرب الدوري الممتاز

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